E' morto Fabrizio Frizzi. L'annuncio è arrivato dalla famiglia: la moglie Carlotta, il fratello Fabio e i famigliari. Frizzi è morto nella notte all'ospedale Sant'Andrea di Roma, dove si trovava per le conseguenze di un'emorragia cerebrale che lo aveva colpito il 23 ottobre scorso. "Grazie per tutto l'amore che ci hai dato", dicono i famigliari in una nota.

"Unomattina" lo ricorda così su Twitter: Una di quelle notizie che non avremmo mai voluto dare. Fabrizio Frizzi è morto all'età di 60 anni, ci mancherà il suo garbo, la sua bonomia, la sua simpatia, la sua bravura. Un artista che, usando le parole di Vincenzo Mollica "ha fatto grande la Rai, con modestia e umiltà".