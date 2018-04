E' morto Giuliano Cenci, uno dei papà di Carosello

E’ morto Giuliano Cenci, il regista fiorentino, considerato uno dei padri di Carosello. Cenci si è spento a Firenze, città dov'era nato, all’età di 86 anni. Fondatore, nella Milano degli anni '60 dell’associazione Isca (Istituto per lo Studio e la Diffusione del Cinema d’Animazione, poi diventata Asifa Italia), tra i lungometraggi, la sua opera più nota è "Un burattino di nome Pinocchio", realizzato nel 1971, del quale Cenci fu, oltre che regista e sceneggiatore anche coproduttore e creatore materiale, insieme all’animatore Italo Marazzi.

Nel 1957, appena 25enne, fu il primo in Italia disegnare per la Philco pubblicità animate per la celebre striscia andata in onda sulla Rai a partire da quell'anno fino al 1977. Il nome di Cenci è indissolubilmente legato ai cartoni animati, che, a vario titolo, realizzò per lunga parte della sua carriera. Una passione, quella per l’animazione, coltivata fin da giovanissimo, dopo il diploma all’istituto artistico e portata avanti per tutta la vita: dopo Carosello, Cenci animò negli anni '80 e '90, molti personaggi dei cartoni più visti in Italia, come il draghetto Grisù, Pimpa, Lupo Alberto.

Per l’estero creò, negli anni '90 svariati episodi di un cartoon dedicato al marinaio Corto Maltese di Hugo Pratt sulla base di disegni originali dell’artista.