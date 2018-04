Ascolti tv: vince Questo nostro amore 80 con Neri Marcorè e Anna Valle, il Grande Fratello debutta con il 22,6%

Ancora bene il quarto appuntamento con la serie Questo nostro amore 80, interpretata da Neri Marcorè e Anna Valle che ieri sera in prima serata su Rai1 ha ottenuto un seguito di 3 milioni 686 mila spettatori con il 15.4% di share. Su Canale 5 - in onda fino all’1.39 - la prima puntata di Grande Fratello 15, con Barbara D’Urso, ha ottenuto 3 milioni 598 mila spettatori e il 22.6% di share.

Su La7 diMartedì ha ottenuto 1 milione 856 mila spettatori (8.32%) mentre su Rai3 la puntata serale di #Cartabianca ha segnato 1 milione 33 mila spettatori (4.6%). Su Rai2 l’episodio del telefilm Hawaii Five-0 ha realizzato 1 milione 385 mila spettatori (5.2%). Su Rete4 il film Unknown - Senza identità ha registrato 1 milione 151 mila spettatori (4.95%). Su Italia 1 il film Lone Survivor è stato visto da 820 mila spettatori (3.74%).

A livello complessivo vittoria di Mediaset in prima serata con 8 milioni 838 mila spettatori e il 34.34%, in seconda con 4 milioni 836 mila e il 39.3% e nelle 24 ore con 3 milioni 473 mila e il 34.98%. La Rai ha raggiunto in prime time 8 milioni 697 mila spettatori e il 33.79%, in seconda 3 milioni 275 mila e il 26.62% e nell’intera giornata 3 milioni 467 mila e il 34.92%.

Per l’informazione: il Tg1 delle 20 ha realizzato 5 milioni 366 mila spettatori (24.19%). Il Tg5 delle 20 ha ottenuto 4 milioni 522 mila spettatori (20.04%), mentre il Tg La7 ne ha segnati 1 milione 305 mila (5.81%). Il Tg2 delle 13 ha segnato 2 milioni 165 mila (15.8%) mentre il Tg3 delle 19 è stato visto da 1 milione 652 mila (10.6%) saliti a 2 milioni 171 mila con l'11.7% nell’edizione della TgR delle 19.35.

Nel preserale su Rai1 l’Eredità ha registrato 4 milioni 561 mila spettatori e uno share del 25.9%. Nell’access prime time sempre su Rai1 Soliti Ignoti - Il Ritorno ha segnato 4 milioni 836 mila spettatori (18.7%). Su Canale 5 Striscia La Notizia è stata vista da 5 milioni 433 mila spettatori (20.87%). Su La7 l'appuntamento con Otto e Mezzo di Lilli Gruber è stato seguito da 1 milione 924 mila spettatori (7.55%).

La Rai segnala anche tra i canali digitali specializzati su Rai4 in prima serata il film Fury con 491 mila spettatori (2%), su Rai Movie Aspirante vedovo con 370 mila (1.4%) e su Rai YoYo il cartone animato Dottoressa Peluche con 464 mila (2%).