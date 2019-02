Sanremo, vince Mahmood. Poi Ultimo e Il Volo. Il pubblico fischia l'esclusione della Berté

Mahmood ha vinto il sessantanovesimo Festival di Sanremo. Secondo classificato Ultimo e terzi il ragazzi de Il Volo

Il pubblico dell'Ariston fischia per l'esclusione della Berté

Non l'ha preso bene il pubblico dell'Ariston la mancanza nella classifica finale di Loredana Berté, giunta quarta. E quindi fuori dalla tornata finale. Solo Bisio è riuscito a calmarlo nominando, in modo estemporaneo, la Berté come vincitrice del pubblico dell'Ariston. Comunque passano alla tornata finale Ultimo, Il Volo e Mahamood. Intanto Daniele Silvestri vince il premio della critica. Il premio Sergio Endrigo è andato a Simone Cristicchi. Il premio Bardotti per il miglior testo è andato ancora a Daniele Silvestri. Il premio dell'Orchestra del Festival, invece, è andato a Simone Cristicchi. Infine il premio Tim music - per il brano più ascoltato in streaming - è andato a Ultimo.

Ecco la classifica

Mahmood

Ultimo

Il Volo

Loredana Berté

Simone Cristicchi

Daniele Silvestri

Irama

Arisa

Achille Lauro

Enrico Nigiotti

Bommdabash

Ghemon

Ex Otago

Motta

Francesco Renga

Paola Turci

The Zen Circus

Federica Carta e Shade

Nek

Negrita

Patti Pravo con Briga

Anna Tatangelo

Einar

Nino D'Angelo

Ultimo Nino D’Angelo, poi Einar, Tatangelo, Patty Pravo, i Negrita (20esimi), Nek, Federica Carta e Shade, The Zen Circus, Paola Turci, Francesco Renga, Motta, Ex-Otago, Ghemon, I Bommdabash, Enrico Nigiotti (decimo) , Achille Lauro, Arisa, Irama, Daniele Silvestri, Simone Cristicchi, Loredana Berté