Fabrizio Corona che in un video-messaggio apostrofa Riccardo Fogli come "cornuto", dicendo che la moglie Karin lo avrebbe tradito. Fogli scoppia a piangere in diretta e gli spettatori non gradiscono affatto, stando ai commenti sui social network. E' stata una puntata de L'Isola dei famosi alquanto movimentata, quella di lunedì sera. E ora arrivano provvedimenti: "A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi hanno coinvolto il concorrente Riccardo Fogli, Mediaset ha concordato l’uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato".

Riccardo: “Non c’è una sola possibilità che cuore mio mi manchi di rispetto!" Scoprite la verità del naufrago nei daytime dell'#Isola di oggi! https://t.co/3hEbvaWgSw — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 4 marzo 2019