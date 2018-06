Iniziati i play-off: il Cittadella elimina il Bari

Sono iniziati questa sera i play-off di Serie B, quelli che il Parma ha evitato grazie alla splendida promozione conquistata l'ultima giornata di campionato. Nel turno preliminare il Cittadella ha avuto bisogno dei tempi supplementari per battere il Bari: chiusi i 90' sul 2-2 (pareggio a 3' dalla fine del Bari dopo la doppietta di Bartolomei grazie a una papera del portiere veneto) non ci sono state reti nei supplementari e quindi il Cittadella si è qualificato in quanto il regolamento prevede che passi la squadra meglio classificata in campionato. In semifinale giocherà contro il Frosinone. Stanno giocando l'altro turno preliminare Venezia e Perugia, scese in campo alle 21. La vincitrice affronterà il Palermo nella seconda semifinale.