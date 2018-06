Spagna-Portogallo 3-3. Tris di Cristiano Ronaldo

Finisce 3-3 fra Spagna e Portogallo la partita più attesa di questo inizio di Mondiali. E anche la più bella. Girandola di emozioni e di occasioni tra due delle migliori squadre del torneo. Grandissimo protagonista gol Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta. Magistrale la punizione con cui all'88' ha riacciuffato la Spagna, che era in vantaggio con la doppietta di Costa e gol e il momentaneo vantaggio di Nacho. In apertura CR7 aveva segnato prima su rigore e poi sfruttando una papera del portiere iberico.

Portogallo (4-4-2): Rui Patricio, Guerreiro, Pepe, Fonte, Cedric, William Carvalho, Joao Moutinho, Bernardo Silva (24' st Quaresma), Bruno Fernandes (23' st Joao Mario), Cristiano Ronaldo, Guedes (35' st Andrè Silva). (12 Lopes, 22 Beto, 15 Pereira, 2 Bruno Alves, 19 Mario Rui, 13 Ruben Dias, 4 Manuel Fernandes, 23 Adrien Silva, 18 Gilson Martins). All.: Santos. Spagna (4-1-4-1): De Gea, Nacho, Piquè, Sergio Ramos, Jordi Alba, Busquets, David Silva (41' st Lucas Vazquez), Iniesta (25' st Thiago), Koke, Isco, Diego Costa (32' st Iago Aspas). (13 Kepa, 23 Reina, 2 Carvajal, 14 Azpilicueta, 16 Nacho Monreal, 12 Odriozola, 7 Saul, 20 Asensio, 9 Rodrigo). All.: Hierro.

Arbitro: Rocchi (Italia).

Reti: nel pt 4' (rigore) e 44' Cristiano Ronaldo, 24' Diego Costa; nel st 10' Diego Costa, 13' Nacho, 43' Cristiano Ronaldo

Angoli: 5-4 per la Spagna.

Recupero: 1' e 4'

Ammoniti: Busquets, Bruno Fernandes per gioco scorretto

Spettatori: 47.659

** I GOL **

- 4' pt: Cristiano Ronaldo entra in area e viene steso da Nacho. Rocchi indica il dischetto e CR7 trasforma.

- 24' pt: Diego Costa s'impossessa del pallone, si libera di Pepe con un accenno di manata e con una conclusione di potenza batte Rui Patricio.

- 44' pt: Guedes serve Ronaldo, che lascia partire un tiro forte ma centrale sul quale De Gea compie una 'paperà, non bloccando e mandando il pallone in rete: 2-1 per il Portogallo.

- 10' st: lancio di David Silva verso Busquets che, di testa, serve un assist a Diego Costa che arriva in corsa e segna di destro.

- 13' st: gran destro di Nacho dai 20 metri dopo una serie di batti e ribatti in area. Il pallone 'bacià il palo alla destra di Rui Patricio e termina in rete.

- 43' st: punizione dal limite per fallo di Piquè su Cristiano Ronaldo. Lo stesso CR7 trasforma magistralmente d’interno collo con il destro.