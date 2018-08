La "nuova" Reggiana: il Comune riceve due manifestazioni di interesse

Sono due le manifestazioni di interesse arrivate al Comune di Reggio Emilia per la partecipazione di società cittadine al prossimo campionato di calcio della Lega Nazionale Dilettanti. La procedura è stata avviata dopo la decisione della vecchia società di calcio, la Ac Reggiana 1919, di non iscriversi al campionato di serie C 2018/19.

Una delle due proposte, pervenute entro la scadenza delle 15 di oggi pomeriggio, è quella di una cordata formata da imprenditori reggiani e dal laziale Marco Arturo Romano. La società, in caso di accoglimento di questa proposta da parte del Comune, ripartirebbe dal campionato dilettanti con il nome di Reggio Audace Football Club e Luca Quintavalli presidente. La "commissione dei saggi" che deve valutare le proposte avanzate, si è messa al lavoro per verificarne i contenuti: la decisione in merito da parte del sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi arriverà in serata.