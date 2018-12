La Serie A in campo tutta in un giorno nel Boxing day - Che cos'è?

Per una volta le partite di Serie A tornano a essere giocate nello stesso giorno, pur con orari diversi. Domani, il 26 dicembre, quello che per noi è "Santo Stefano" (Perchè festeggiamo Santo Stefano? - Leggi). Quello che, nei paesi anglosassoni è il boxing day.



18ª giornata (il programma)

mercoledì 26 dicembre

Frosinone -Milan 12:30

Atalanta - Juventus 15:00

Bologna - Lazio 15:00

Cagliari - Genoa 15:00

Fiorentina - Parma 15:00

Sampdoria - Chievo 15:00

Roma - Sassuolo 18:00

Spal - Udinese 18:00

Torino - Empoli 18:00

Inter - Napoli 20:30

Classifica

P G V N P GF GS

Juventus 49 17 16 1 0 34 8

Napoli 41 17 13 2 2 34 14

Inter 33 17 10 3 4 29 14

Lazio 28 17 8 4 5 25 20

Milan 27 17 7 6 4 24 19

Sampdoria 26 17 7 5 5 29 21

Fiorentina 25 17 6 7 4 25 17

Sassuolo 25 17 6 7 4 27 23

Roma 24 17 6 6 5 29 23

Atalanta 24 17 7 3 7 31 23

Torino 23 17 5 8 4 20 18

Parma 22 17 6 4 7 16 21

Genoa 19 17 5 4 8 24 34

Cagliari 17 17 3 8 6 16 23

Empoli 16 17 4 4 9 22 33

Spal 16 17 4 4 9 14 25

Udinese 14 17 3 5 9 14 23

Bologna 13 17 2 7 8 13 24

Frosinone 9 17 1 6 10 12 36

Chievo (-3) 5 17 0 8 9 13 33.

Che cos'è il Boxing Day

Il Boxing Day è una festività dei paesi anglosassoni, nelle nazioni che hanno popolazione di religione prevalentemente cristiana. Cade nel giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre. La festa viene anche spostata alla settimana successiva se il 26 dicembre cade di sabato o domenica. Spostamento (eventuale) del Boxing Day che varia da Paese a Paese. Festività basata sul regalare doni ai membri meno fortunati della società. Il Boxing Day, in alcuni Paesi può essere associato all'inizio dei saldi. Il nome deriva dalla parola "box" (scatola). Nell'Ottocento, infatti, era nata la consuetudine delle famiglie più agiate britanniche di preparare delle apposite scatole con all'interno alcuni doni e avanzi del ricco pranzo di Natale, da destinare al personale di servizio a cui era concesso libero il giorno successivo al Natale, per far visita alle proprie famiglie. Sempre nel regno Unito, in ambito sportivo, si svolgono alcuni eventi sportivi, calcio in primis. Appuntamenti che registrano un grande afflusso di tifosi, questo facilitato dal fatto che si tratta di un giorno festivo.