Zero a zero tra Milan e Napoli a San Siro

Pareggio a reti inviolate tra Milan e Napoli a San Siro.

In un clima surreale, tra unità cinofile e agenti in tenuta antisommossa, sotto la "lente" degli elicotteri che sorvolano lo stadio, il Napoli di Carlo Ancelotti torna a San Siro a un mese esatto dalla partita della vergogna, quell'Inter-Napoli dei cori razzisti contro Koulibaly, mentre a pochi chilometri da San Siro ci scappava addirittura il morto. Una pagina nera del calcio italiano, una macchia e un disonore alla quale è seguita una reazione pronta e decisa del sistema. Elevatissimo il livello dei controlli sulle strade che collegano l'autostrada allo stadio, con camionette, moto e volanti della polizia di ronda nella zona degli scontri culminati con la morte dell’ultras Daniele Belardinelli.

Koulibaly parte titolare con il coraggio di chi è diventato un simbolo antirazzista ma quella che avrebbe dovuto essere la partita del riscatto si apre subito con una serie di cori anti-napoletani. Dalla Curva Sud, quella degli ultras rossoneri, si levano slogan odiosi e insopportabili: «"Noi non siamo napoletani", "Senti che puzza, scappano anche i cani, sono arrivati i napoletani", "Napoli colera, sei la rovina dell’Italia intera"». Poi, lo striscione: «Riposa in pace Daniele», con riferimento all’ultrà nerazzurro morto a via Novara.

Non un buon inizio a San Siro che sempre celebra Ancelotti, l'allenatore della sua golden age, oggi dall’altra parte, con il Napoli, a portare avanti una battaglia di civiltà: è proprio lui che si batte affinchè si interrompano immediatamente quelle partite sporcate dall’inciviltà razzista.



Milan e Inter cercano di scuotere le coscienze dei tifosi, con video suggestivi e forti in difesa dei valori del calcio, contro le disuguaglianze, contro ogni forma discriminatoria. Ma la strada, evidentemente, è ancora lunga e faticosa. L’Inter fa riferimento alle sue radici e all’ispirazione internazionale che la accompagna sin dal giorno della sua fondazione. Il Milan si appella alla passione e al rispetto, scegliendo Alessio Romagnoli come testimonial della propria campagna lanciata proprio alla vigilia della partita contro il Napoli.



Koulibaly appare sereno in campo. In fondo le parole più belle, commoventi e pacate - pochi minuti dopo la partita contro l'Inter - le ha dette lui: «Sono orgoglioso del colore della mia pelle. Di essere francese, senegalese, napoletano: uomo». Una lezione per tutti.