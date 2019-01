Il Bologna perde in casa 4-0 con il Frosinone. Inzaghi a forte rischio, tensione in zona stadio: polizia schierata

Il Bologna sprofonda, e dagli spalti, a fine partita, piovono fischi. Il Frosinone infatti vince 4-0 in trasferta al Dall'Ara.

La panchina di Pippo Inzaghi, a questo punto, è a fortissimo rischio. La dirigenza valuterà nelle prossime ore se sollevare dall’incarico Inzaghi, a cui aveva riconfermato la fiducia al termine del girone di andata nonostante i soli 13 punti, annunciando rinforzi per tentare di dare una svolta alla stagione. La svolta non è arrivata nonostante gli acquisti di Sansone e Soriano e ora Filippo Inzaghi rischia grosso.

CORDONE DELLA POLIZIA. Un cordone di sicurezza della polizia, in via dello Sport a Bologna, presidia l’ingresso laterale allo Stadio Dall’Ara al termine della la partita Bologna-Frosinone, finita 4-0 per gli ospiti. Dopo il terzo gol della squadra laziale, i tifosi rossoblu hanno iniziato a lasciare la tribuna centrale e la curva. Si sono levati cori «Fenucci stiamo arrivando», all’indirizzo dell’amministratore delegato della società

Alcuni tifosi si sono radunati in via dello Sport nei pressi dell’ingresso da cui anche i dirigenti accedono allo stadio. Schierati agenti di polizia in tenuta anti-sommossa.