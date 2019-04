Rugby Parma seconda nel Memorial Cantoni

Ottima prestazione della formazione Under 16 della Rugby Parma, che ha concluso al secondo posto il torneo di Colorno Memorial Filippo Cantoni vinto dal Villorba. I veneti si sono imposti al termine di una partita equilibratissima nella finale per il primo posto con il punteggio di 14-10. I gialloblù avevano vinto il girone a cinque di qualificazione battendo il Rho, il Valpolicella e il Monferrato dopo aver iniziato la mattinata con una sconfitta di misura con i Lyons Piacenza.

La Rugby Parma è attualmente in testa al campionato Elite Under 16 con ampio distacco sulla seconda (Livorno) mentre ha concluso al quarto posto il campionato Regionale Under 16 con la formazione dei più giovani.