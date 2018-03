Tutti in coda per MecSpe: disagi in A1 e all'uscita di Parma Ovest

Ci sono lunghe code in A1 e in Autocisa a causa del grande afflusso di veicoli diretto a MecSpe, che inizia oggi nel quartiere fieristico.

Fra Terre di Canossa-Campegine e Parma verso Milano si sono formati fino a 9 chilometri di coda, altri 10 chilometri tra Fidenza e Parma.

"In alternativa - dice Autostrade per l'Italia - consigliamo a chi viaggia verso Bologna di utilizzare l'uscita di Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia. A chi viaggia verso Milano consigliamo di uscire a Terre di Canossa-Campegine e rientrare in autostrada a Parma dopo aver percorso la viabilità ordinaria".

Segnalate code anche all'uscita di Parma Ovest in A15.

Traffico in tempo reale