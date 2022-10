Distrugge la Jaguar del vocalist di una discoteca: arrestato dai carabinieri

Prima gira in piazza minacciosamente armato di una carabina, poi distrugge l’auto del vocalist di una discoteca e poi alla sua vista fugge rischiando di investirlo.

Sono stati momenti ad alta tensione quelli vissuti alle prime ore di domenica mattina nella centralissima Piazza Italia della frazione Cavola del comune di Toano dove un uomo, giunto a bordo della sua auto, dapprima scendeva armato di una carabina girando minacciosamente per la piazza tra il fuggifuggi dei giovani presenti per poi risalire in auto e fermarsi subito dopo nei pressi di una Jaguar che ha preso a mazzate danneggiandola distruggendo il parabrezza e ammaccandola in più parti della carrozzeria arrecando al proprietario un danno poi stimato in almeno 10.000 euro.

Quindi all’arrivo del proprietario della Jaguar, il vocalist di una vicina discoteca, l’uomo è risalito in macchina dandosi alla fuga e rischiando di investire la stessa vittima che, per cercare di fermarlo, si era aggrappato all’auto del fuggitivo per poi mollare la presa e cadere a terra. I carabinieri del nucleo radiomobile di Castelnovo Monti e della stazione di Toano, nel frattempo allertati dai presenti che chiamavano il 112, intercettavano il fuggitivo che sebbene raggiungesse la sua abitazione veniva rintracciato dai carabinieri. Nell’auto, con il motore ancora caldo, i carabinieri rinvenivano la carabina utilizzata in piazza mentre una seconda carabina, sempre ad aria compressa, con varie munizioni veniva rinvenuta dentro casa. Per questi motivi i carabinieri della radiomobile della Compagnia di Castelnovo Monti e della stazione di Toano con le accuse di minaccia aggravata, danneggiamento aggravato e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, hanno arrestato un trentenne residente a Toano, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l'eventuale piena responsabilità dell’indagato. Ancora al vaglio dei carabinieri i motivi di tali illecite condotte da parte del trentenne che nella mattinata odierna comparirà davanti al Tribunale di Reggio Emilia per rispondere delle accuse contestategli.