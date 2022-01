Area Verde, ad aprile arrivano le prime diciotto telecamere

Dopo il lunghissimo periodo preparatorio avanza adesso di gran carriera il percorso avviato dall'assessorato alla Mobilità del comune di Parma per arrivare a controllare tutti gli accessi alla città dall'anello delle tangenziali e “tracciare” così la cosiddetta Area Verde.



Divieto ai vecchi mezzi

Nell'ultima riunione di Giunta del 2021, infatti, il Comune ha deliberato lo stanziamento di 500mila euro destinati all'installazione entro il mese di aprile 2022 delle prime 18 telecamere sulle quasi 50 previste dal progetto complessivo che saranno posizionate su 12 strade di accesso alla città individuate come principali arterie di scorrimento.



Quali sono i primi 12 varchi

I primi 12 “varchi elettronici” all'inizio saranno destinati solo al monitoraggio dell'accesso all'Area Verde ma poi diventeranno uno strumento per multare chi entrerà con mezzi non in regola. I primi 18 “occhi elettronici” saranno installati in via Emilia Ovest, via Cremonese, via Baganzola, via Europa, via San Leonardo, via Mantova, via Emilio Lepido, via Traversetolo, strada Argini, via Langhirano, strada Farnese e via Spezia.



La prospettiva

In prospettiva, il controllo verrà esteso a tutte le vie di accesso al perimetro cittadino, con restrizioni ancora maggiori previste per l'Area Blu, quella più ristretta che coincide all'incirca con l'intero centro storico. E, dopo una prima fase di rodaggio, la prospettiva sarà quella poter entrare a Parma con mezzi a motore anche per i residenti solo se si sarà in possesso di un permesso, come avviene ora per le Ztl.