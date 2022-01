Sei laureato in matematica e hai buona volontà? Il Liceo "Bertolucci" assume prof

"Cercasi laureate/i in matematica con laurea quinquennale e buona volontà. Inoltrare il curriculum alla segreteria docenti per candidarsi ( possibilità di impiego immediato)."

Scuole a caccia di laureati.

Tra docenti no vax, docenti in quarantena e docenti in aspettativa, le scuole devono fare i conti con le cattedre mancanti. Per garantire il servizio, i dirigenti sono tutti a caccia di supplenti. Significativo il post sulla pagina facebook del liceo scientifico Bertolucci di Parma: un vero annuncio per un laureato o laureata in matematica: impiego immediato.