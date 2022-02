Sospeso il Frecciarossa delle 7,05 per Roma

“La scelta fatta da Trenitalia di sopprimere sistematicamente il treno Freccia Rossa 9303, che collega Milano – Roma con fermata nei capoluoghi emiliani, è una scelta errata. Una scelta che penalizza non solo il territorio, già fortemente sfibrato dalla crisi pandemica, ma le lavoratrici, i lavoratori e cittadini che, nel tentativo di tornare alla tanto sperata normalità, devono poter aver accesso a tutte le strutture di mobilità disponibili". Questo il comunicato di Aldo Cosenza (Segretario gen. Fit Cisl ER).

In effetti il Frecciarossa per Roma con fermata a Parma non sta al momento circolando ma da Trenitali assicurano che si tratta di una sospensione e non di una soppressione. I biglietti per quel treno sono infatti regolarmente in vendita a partire dal 14 febbraio. La sospensione, fa sapere Trenitalia, è dovuta alle problematiche dovute alle normative anti Covid ed al drastico calo del traffico.