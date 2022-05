Ritorno al passato: il libro d'esordio della 13enne parmigiana Sara Oppici

Il romanzo è edito da Planet Book.

La protagonista del libro è Arianna, una ragazzina di undici anni e mezzo, con una vita normale. Le abitudini non cambiano fino a quando la ragazza non scoprirà che il suo insegnante di Lettere, il prof. Ferrari, cela nella sua casa un enorme segreto: possiede un portale spazio-temporale! La ragazza, ignara di tutto ciò, quando va a trovare il suo insegnante nella sua casa, utilizza involontariamente il portale e si ritrova nella Venezia del 1200.

Cercando l’aiuto della figlia del Doge, anche lei nei pasticci per la sparizione del suo consigliere, Arianna si ritroverà in un’avventura favolosa, tra sospetti e segreti. Alla fine Arianna riuscirà a tornare nel suo tempo; ma non è ancora tutto svelato.

L’AUTRICE

Sara è nata nel 2008 a Parma, dove vive con la sua famiglia. Coltiva da sempre una grande passione per la lettura, la scrittura e l’avventura, e vorrebbe tanto addomesticare una volpe!