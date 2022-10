Le "caccia al tesoro gastronomiche" approdano nel Parmense: tre appuntamenti

Da Sala Baganza a Langhirano, da Bedonia a Borgo taro, fino al centro di Parma. Le caccia al tesoro gastronomiche sono una modalità interattiva di gioco e di turismo che porta i partecipanti, suddivisi in squadre, a vivere da protagonisti un’esperienza ludica alla scoperta della storia e delle tradizioni culinarie di luoghi molto spesso sconosciuti o lontani dai flussi turistici, assaggiando prodotti tipici del territorio, mentre si sfidano a suon di prove ed enigmi.

Le tre attività di gaming all’aria aperta, organizzate da Dramatrà, con il contributo di Fondazione Cariparma e la collaborazione del circuito dei Musei del Cibo, sono pensate per giovani e giovani adulti, per famiglie e bambini e per tutti gli amanti dell’avventura e si snoderanno lungo percorsi già definiti, rendendoli maggiormente attrattivi grazie alla modalità ludica di fruizione dei luoghi.

Il primo appuntamento "Dal prosciutto al vino - caccia al tesoro gastronomica" sarà sabato 15 ottobre, alle 14:30 (ritrovo in Piazza Antonio Gramsci – Sala Baganza) si svolgerà in collaborazione con il circuito dei Musei del Cibo e in particolare del Museo del Vino di Sala Baganza, del Museo del Salame di Felino e del Museo del Prosciutto di Parma a Langhirano.

Percorrendo in bici (o in auto) la famosa Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli, cercheremo indizi, risolveremo enigmi, scopriremo luoghi storici e assaggeremo le prelibatezze del territorio presso le più importanti e storiche cantine, trattorie e botteghe della zona, entrando in stretto contatto con la tradizione culinaria parmigiana. I partecipanti potranno visitare anche i famosi Museo del Vino di Sala Baganza, il Museo del Salame di Felino e il Museo del Prosciutto di Parma a Langhirano, grazie alla collaborazione con il Circuito dei Musei del Cibo. Infatti, i tre musei apriranno ai partecipanti le proprie sale museali per far vivere un’esperienza di gioco che coniuga cultura e cucina.

Le prossime tappe si terranno il 5 novembre da Bedonia a Borgotaro e a Parma il 26 novembre.

Prenotazione obbligatoria a squadre da 2 a 6 persone.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUGLI EVENTI E ISCRIZIONI: www.dramatra.it/parma