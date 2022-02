La difficile trasferta di Benevento di sabato scorso e i tanti temi ad essa collegati, come l’esordio in crociato di diversi nuovi acquisti del mercato di gennaio, verranno analizzati nel nuovo appuntamento di questa sera con «Bar Sport» su 12 Tv Parma con inizio alle ore 21.

Alla vigilia dei prossimi importanti impegni ravvicinati della formazione crociata, che a partire da sabato prossimo scenderà in campo cinque volte in quindici giorni, Carlo Chiesa e i suoi ospiti cercheranno di capire quale potrà essere il futuro della truppa di Iachini alla luce del buon pareggio ottenuto sabato, che tuttavia non ha permesso di guadagnare posizioni in classifica.

Oltre alla ormai consueta presenza di Marco Balestrazzi, gli ospiti in studio della nuova puntata saranno Carlo Brugnoli, caposervizio della redazione sportiva della «Gazzetta di Parma», l’opinionista Francesca Goni e il super tifoso Matteo Ceresini, che ricorderà il nonno Ernesto Ceresini, l’indimenticato presidente più longevo della storia del Parma Calcio, a 22 anni dalla scomparsa. Altri ospiti interverranno in collegamento video, fra cui Giuseppe Cardone, storico capitano crociato di tante battaglie sul campo.

Non mancherà inoltre il collegamento esterno che, nell’occasione, verrà realizzato presso il Circolo Arci di Baganzola, sede del Parma Club “Tola su Dolsa”, capitanato dal Presidente Marco Lanzi, dove Alberto Dallatana cercherà di raccogliere il parere e l’umore dei tifosi in questo delicato momento del campionato crociato. Ma la voce dei tifosi sarà protagonista anche in studio, grazie ai messaggi WhatsApp da inviare al numero 333/9200170, attraverso i quali i telespettatori potranno partecipare attivamente alla discussione.