Si avvicina l’appuntamento elettorale delle prossime comunali. Così Ascom Parma, nei giorni scorsi, ha presentato i contenuti del Documento Proposta che l’Associazione ha realizzato per offrire il proprio contributo di conoscenza ai candidati sindaco, sintetizzando problematiche ed evidenziando gli interventi più urgenti da mettere in atto. All’analisi dei dati ufficiali disponibili, è stato affiancato un capillare lavoro di raccolta delle criticità e delle esigenze delle aziende, sia attraverso sopralluoghi diretti che indagini rivolte alle attività dei diversi quartieri cittadini. Particolare attenzione è stata dedicata al centro storico. Una decina i temi toccati da Ascom: da un progetto di rigenerazione urbana e di sviluppo sostenibile per il centro storico a questioni che vanno dall’accessibilità alle infrastrutture, dalla sicurezza al degrado, dalla qualità dell’aria a proposte per una maggiore efficienza della macchina amministrativa comunale.

Questi temi saranno al centro questa sera di «Parma Europa» alle 21 su 12 Tv Parma. In studio con Pietro Adrasto Ferraguti ci saranno il presidente di Ascom Vittorio Dall’Aglio, l’Assessore a Commercio e Sicurezza Cristiano Casa e il presidente di Aci Parma Alessandro Cocconcelli, oltre ad altri ospiti in collegamento Skype. Ulteriori contributi arriveranno in diretta dalla sede di Ascom Parma nel collegamento curato dal giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto.

Altri temi verranno come sempre affrontati nell’anteprima della trasmissione. Di vaccinazioni e del tracciamento dei casi di Covid nelle scuole parlerà il dottor Paolo Cozzolino, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl, mentre il consigliere regionale della Lega Fabio Rainieri affronterà alcune questioni legate all’attualità politico-amministrativa.

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it