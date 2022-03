Nella prima parte di «Parma Europa» si parlerà di crisi energetica e dei costi di gas ed energia elettrica, saliti alle stelle negli ultimi mesi. Ed ora, con la guerra di Ucraina, le prospettive si fanno ancor più preoccupanti. Nella seconda parte della trasmissione spazio invece alla politica, con le elezioni comunali che si avvicinano ed il quadro delle candidature quasi del tutto completato.

Si comincia come sempre in diretta alle 21 su 12 Tv Parma.

Il primo ospite del programma di Pietro Adrasto Ferraguti sarà Corrado Beldì. Presidente di Laterlite, azienda leader nelle soluzioni leggere e isolanti per l'edilizia, racconterà come la sua azienda sta affrontando i rincari in particolare del gas, considerato che Laterlite è una delle cosiddette aziende energivore. E’ evidente che senza interventi concreti da parte del Governo e dell’Europa, i costi produttivi divengono giorno dopo giorno del tutto insostenibili. E la questione non riguarda soltanto moltissime aziende ma anche le famiglie, che fanno i conti con bollette sempre più care

Nella seconda parte di «Parma Europa» il punto sulla politica cittadina con in studio due candidati alla carica di sindaco: esporranno i rispettivi programmi Dario Costi, sostenuto da Azione e da Civiltà Parmigiana, e l’esponente di “per Parma 2032” Giampaolo Lavagetto. Con loro il sociologo Giorgio Triani. Nel corso della trasmissione anche le interviste con altri due candidati: Michele Guerra della coalizione di centro-sinistra e Pietro Vignali, sostenuto da Forza Italia e Lega.

Infine, in collegamento da Collecchio, la gara di solidarietà legata ai profughi ucraini. Con il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto ci saranno il presidente di Fondazione Munus Giorgio Delsante e la presidente dell’Azienda Pedemontana Sociale Maristella Galli. Si parlerà di due nuovi fondi attivati a favore dell’emergenza in Ucraina. Con loro anche Valerio Vinaccia, titolare di un’azienda che ideato una culla pieghevole per i bambini ucraini e che verrà assemblata da Seirs Croce Gialla.

L'appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 21, su 12 Tv Parma.