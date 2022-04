Una puntata dedicata alle donne, andrà in onda questa sera alle 21 su 12 Tv Parma. La trasmissione “Check Up Salute e Benessere” a cura di Francesca Strozzi, sarà dedicata alla menopausa che non è una malattia ma una condizione caratterizzata da una serie di sintomi e disturbi fastidiosi e limitanti la qualità di vita. Nei primi del ‘900 l’aspettativa di vita di una donna era in media di 50 anni; oggi è di oltre 80 anni con tendenza ad aumentare. Tutto ciò comporta che il periodo di vita post-menopausale aumenta mentre diminuisce progressivamente la qualità di vita. Da qui la necessità di prevenire e procrastinare il più avanti possibile negli anni le varie problematiche fisiche, psichiche e cognitive che possono sopraggiungere e peggiorare progressivamente con l’età.

Ma cosa si intende esattamente per menopausa? E’ l’ultimo ciclo mestruale della vita della donna. A che età è normale la menopausa? Dai 45 ai 55 anni. Quando si è sicuri di essere in menopausa? Quando è da almeno un anno che non arrivano le mestruazioni e magari compaiono anche sintomi specifici neurovegetativi. Quali sono questi sintomi? Principalmente sono le vampate di calore, le sudorazioni spesso notturne, le palpitazioni, le alterazioni dell’umore come l’irritabilità e la depressione. Col tempo possono manifestarsi altri sintomi come: la secchezza vaginale, il calo del desiderio sessuale, la secchezza della cute, la perdita dei capelli, l’aumento di peso, la ,stipsi e l’incontinenza. Esistono poi una serie di condizioni che all’inizio non danno sintomi ma col passare del tempo possono essere pericolose come l’osteoporosi, l’aumento del colesterolo, la maggior intolleranza al glucosio e l’ipertensione.

Quali sono gli esami da fare col sopraggiungere della menopausa? Innanzitutto occorre valutare lo stato di salute della donna e poi eseguire eventualmente esami ematochimici, il Pap-test, la mammografia, una visita ginecologica ed una ecografia trans-vaginale per valutare accuratamente le ovaie e lo spessore dell’endometrio, cioè della mucosa all’interno dell’utero. Utile anche una MOC per valutare la massa ossea.

Lo scopo della terapia della menopausa è quello di trattare i relativi sintomi e garantire un benessere a lungo termine. E’ importante anche lo stile di vita e quindi una corretta alimentazione, una adeguata attività fisica, l’eliminazione del fumo e periodici controlli. Le terapie farmacologiche non ormonali sono rappresentate dai farmaci per l’ansia e la depressione, le terapie per contrastare l’osteoporosi, quelle anti-colesterolemizzanti e anti-ipertensive.

I trattamenti non farmacologici sono: i fitoterapici, gli integratori, i trattamenti nutriceutici e naturali, l’agopuntura e le tecniche di rilassamento. Capitolo a parte è rappresentato dalle terapie fisiche per l’atrofia vaginale, dette anche terapie per il “ringiovanimento vaginale”, che consistono principalmente nella radiofrequenza, nell’elettroporazione e nella laserterapia. L’applicazione di questi trattamenti, assolutamente indolori, avviene tramite apparecchiature fisiche che agiscono localmente sulla vulva e sulla vagina stimolando la produzione del collagene e favorendo l’elasticità e compattezza dei tessuti genitali.

Infine c’è una grande varietà di terapie ormonali estrogeniche o estroprogestiniche con varie modalità di somministrazione: cerotti, compresse, gel cutanei, gel o ovuli vaginali. Le terapie estrogeniche locali vaginali sono utili soprattutto per i disturbi genito-urinari come la secchezza vaginale, la dispareunia, l’urgenza minzionale, l’incontinenza urinaria da urgenza e da sforzo.

Ma la terapia ormonale fa venire il tumore al seno? Rimane purtroppo un ingiustificato retaggio negativo che determina diffidenza in molte donne sulla terapia ormonale. Ormai da parecchi anni è stato dimostrato che il rischio di avere un tumore mammario in chi usa la terapia estroprogestinica è pressoché sovrapponibile a quello delle donne che non la usano ed è nettamente inferiore a quello delle obese o che fumano o che fanno un uso eccessivo di alcolici.

Per quanto tempo si può fare la terapia ormonale sostitutiva in menopausa? In base a recenti studi, si ritiene che non esistono limiti di durata, dipende dalle condizioni individuali e dagli obiettivi clinici che si vogliono raggiungere in accordo con la donna.

Di questi argomenti ne parleranno in studio Celestino Claudio Bertellini Specialista in Ginecologia della Casa di cura Città di Parma, Massimo Petrelli Medico di Medicina Generale e Maria Paola Sgarabotto Dirigente Medico Ginecologia e Ostetricia UOC Salute Donna Ausl Parma. Per intervenire in diretta durante il programma, si può telefonare al numero 0521 – 464227 oppure inviare sms e whatsapp al 333-9200170.