L’amarezza per un altro anno deludente è ancora nella bocca dei tifosi del Parma, ma all’orizzonte si staglia già la prossima stagione. Tra poco meno di tre settimane si parte subito con la nuova preparazione, il raduno a Collecchio e poi la partenza per il ritiro in Val di Pejo. Il mondo crociato respira un pizzico d’ottimismo: qualche errore ammesso dal presidente Krause, l’arrivo del tecnico Pecchia, la voglia di lasciarsi alle spalle i risultati negativi pur a fronte di una serie B che si annuncia più che mai impegnativa. E di tutto questo si parlerà questa sera su 12 Tv Parma nella prima puntata di «Calcio e Calcio Estate». Il programma, edizione “fuori stagione” del tradizionale «Calcio e Calcio», accompagnerà tifosi e appassionati fino al 27 luglio, l’appuntamento è ogni mercoledì sera in diretta a partire dalle 21. Spazio alle ultime novità in casa crociata e soprattutto alle trattative di mercato, che iniziano ad intensificarsi proprio in queste settimane: acquisti, cessioni, indiscrezioni, tutto sviluppato in studio con ospiti e opinionisti, ma anche con alcuni collegamenti e con grafiche, tabelle, contributi video e interviste realizzate in esterna. Il programma è curato dalla redazione sportiva di 12 Tv Parma: in conduzione nella puntata di stasera ci sarà Alberto Rugolotto affiancato da un volto nuovo, Eleonora Antonico, eletta Miss Parma 2021. In studio come opinionisti ci saranno Luca Ampollini, Francesco Monaco e Matteo Caselli, protagonista degli Youtuber «Asprillas». Come sempre ampio spazio per commenti e domande da parte degli spettatori attraverso sms e WhatsApp al consueto numero 3339200170. L’appuntamento dunque è per questa sera in diretta alle 21 su 12 Tv Parma e in diretta streaming su www.12tvparma.it.

12Tv Parma, mercoledì alle 21