ParmaEuropa

La graduatoria del quotidiano Italia Oggi sulla qualità della vita delle province italiane, le sfide future che attendono la città dopo i primi mesi di lavoro della nuova Amministrazione Comunale, la novità della pedonalizzazione sperimentale di parte di via Mazzini e via Repubblica. Saranno questi alcuni dei temi in discussione questa sera a «Parma Europa», in onda alle 21 su 12 Tv Parma. In studio, con Pietro Adrasto Ferraguti, ci saranno l’Assessore Francesco De Vanna, il consigliere comunale Priamo Bocchi (Fratelli d’Italia), il docente universitario Giorgio Triani e Giampaolo Lavagetto del movimento “per Parma 2032”.

La provincia di Parma rimane dunque nella top ten, anche se cede il primato a Trento nella classifica elaborata dall’Università La Sapienza. Ora il parmense è settimo per qualità della vita: perde qualche posizione ma va detto che nel 2020 era 39esimo. Il confronto a «Parma Europa» partirà da questa graduatoria e si allargherà poi alle politiche della nuova Amministrazione Comunale su fronti come sicurezza, manutenzione della città, commercio e aree pedonali in centro, a breve al debutto. Per approfondire questi argomenti collegamento esterno con la sede di Ascom e curato dal giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto. Tra gli ospiti il presidente Vittorio Dall’Aglio, il direttore Claudio Franchini, il vicedirettore Cristina Mazza. Spazio anche all’iniziativa Ascom-Csv Emilia “Serve una mano?” con Arnaldo Conforti. E infine il caro bollette: ne parlerà il presidente di Confidi Parma, Pietro Elio Beltrame.

Appuntamento dunque questa sera alle 21 con «Parma Europa»: canale 16 del digitale terrestre, canale 5016 del bouquet Sky e in diretta streaming su www.12tvparma.it.

12TvParma, martedì alle 21