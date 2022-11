Un viaggio alla scoperta di alcuni paesi della nostra provincia, fra storia, gastronomia e vita quotidiana. Si intitola "Sapori d’autunno" il nuovo format di 12 Tv Parma, del quale va in onda stasera la prima puntata, dedicata a Tizzano. Con la regia di Nello Fochetti e la partecipazione di Valentina Vincetti (già conduttrice di diversi programmi a sfondo gastronomico su 12 Tv Parma), "Sapori d’Autunno" in questa prima puntata esplora in lungo e in largo l’affascinante territorio tizzanese, perla incastonata fra le valli del Parma, della Parmossa e della Bardea. Da Capoponte a Schia, da Lagrimone a Rusino, da Carobbio ad Albazzano, fra ristoranti, agriturismi, bar e rifugi, senza trascurare i siti di maggior interesse culturale, con un approfondimento sulla storia di Tizzano e sull’origine antica del suo nome (tutto deriverebbe da un tizzone...). Valentina Vincetti si fa raccontare tutto questo da chi vive a Tizzano e nelle sue frazioni, a cominciare dal sindaco del paese, Amilcare Bodria. Il programma, oltre che sul canale 16 del digitale terrestre e sul 5016 del bouquet Sky, sarà visibile anche in streaming sul sito www.12tvparma.it, sito sul quale sarà poi sempre disponibile la puntata (così come le successive) alla sezione "Programmi".