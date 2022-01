Stadio Francani, pronto a settembre il campo da gioco in erba sintetica

Entro settembre sarà pronto il nuovo campo da gioco in erba sintetica allo stadio comunale Francani. Ad annunciarlo è stato l’assessore ai Lavori pubblici Marco Trevisan in consiglio comunale illustrando il Piano opere pubbliche del 2022.

L’intervento ammonta a circa 650 mila euro e l’importo trova copertura finanziaria con l’assunzione di un mutuo con l’Istituto per il Credito sportivo, come ha ricordato l’assessore. Sarà un intervento di completo rifacimento dell’attuale campo in erba sintetica ormai deteriorato dopo molti anni. «Una volta espletati tutti i passaggi tecnici riteniamo di iniziare i lavori appena possibile compatibilmente con la stagione, fra fine maggio e giugno in modo tale che possa essere pronto a settembre». La superficie sintetica del campo, dopo quasi quindici anni dalla sua realizzazione, si è deteriorata a tal punto che non è più sfruttabile. Il campo laterale in erba artificiale, intitolato a Mario Daccò, storico segretario del Salsomaggiore calcio, era stato realizzato nel 2008 dall’allora amministrazione del sindaco Massimo Tedeschi. Una struttura molto utilizzata in questi anni per le partite di campionato delle categorie Giovanissimi ed Esordienti del Salso Calcio. Inoltre insieme al campo centrale è utilizzato dalle squadre sia locali che per quelle che scelgono Salso quale sede di ritiri pre-campionati. Il progetto sul Francani inoltre prevede anche il risanamento di alcune parti della pista di atletica in particolare il lato dove si corrono i 100 metri, ed alcuni migliorie anche sugli spogliatoi.

A.S.