In arrivo la pista coperta per il pattinaggio artistico

«A breve partiranno i lavori per la realizzazione di una pista coperta per il pattinaggio artistico che sorgerà in zona Bertanella e che dovrebbe essere pronta per la nuova stagione sportiva, entro la fine dell’estate prossima.

«Abbiamo approvato una delibera di Giunta importante - spiega il sindaco Filippo Fritelli - perché ci da la possibilità di costruire un impianto coperto, ad uso esclusivo, per il pattinaggio artistico: i lavori partiranno a breve e la nuova struttura sarà pronta entro fine estate. È un’ opera che attendiamo da tempo e che abbiamo rinviato per alcuni problemi ma che adesso finalmente parte: un impianto che darà risposta alle esigenze delle due società di pattinaggio di Salso che hanno tanti iscritti».

Il sindaco ha ricordato la doppia finalità dell’impianto, sportiva e sociale, di aggregazione per tanti giovani.

«Sorgerà vicino al complesso scolastico, il nuovo parcheggio e il nuovo impresso all’Istituito comprensivo, di fronte alla strada di accesso recentemente costruita e che verrà aperta non appena terminerà l’iter tecnico amministrativo. Con la nuova stagione sportiva quindi da settembre, avremo una nuova palestra che darà una risposta importante alle esigenze di tanti atleti della nostra città» conclude il sindaco.

Il costo dei lavori sarà di circa 440 mila euro. È prevista la realizzazione di una struttura metallica con archi in acciaio, di forma semicircolare, con un doppio telo di copertura.

La pista sarà dotata di teli laterali scorrevoli, quindi apribili con la bella stagione, posti su due lati lunghi, con apertura dal centro verso le estremità, di altezza 250 cm dal piano suolo.

Avrà due porte per l’accesso pedonale e sarà dotata di impianto di riscaldamento composto da un generatore d’aria calda con sistema a condensazione.