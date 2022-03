"The House of the Farmer", la mostra dà vita a un concorso fotografico - Video

É stato presentato questa mattina, nella cornice di Palazzo dell’Agricoltore, il concorso fotografico a premi “The House of the Farmer”, in occasione dell’omonima mostra realizzata dall’artista britannico Mike Nelson e curata da Didi Bozzini. Il concorso è realizzato in collaborazione con la Gazzetta di Parma, con il patrocinio del Comune di Parma ed in collaborazione con Fai- delegazione di Parma ed è riconosciuto da FIAF- Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.

Tutti i cittadini di Parma e provincia dal 12 marzo al 30 aprile 2022 potranno prendere parte al concorso gratuitamente, fotografando le opere che l’artista ha creato e disseminato in tutti e sette i piani del Palazzo. I vincitori saranno decretati da una doppia giuria e verranno annunciati il prossimo 15 maggio.

Sarà possibile aggiudicarsi uno dei due premi:

• 1° premio miglior fotografia 500€

• 2° premio miglior fotografia under 21 500€

Obiettivo del concorso è quello di invitare gli appassionati di fotografia a scoprire più da vicino la mostra, inaugurata lo scorso settembre, permettendo così di conoscere la storia di un palazzo che è intimamente connesso alla storia di Parma. I partecipanti potranno cimentarsi nell’individuazione di significati nuovi e personali, anche in rapporto agli spazi del Palazzo e ai monumenti della città visibili dalle sue finestre.

Le foto dovranno essere inviate via email a contest@palazzodellagricoltore.it entro il 30 aprile 2022.

Il modulo di adesione e il regolamento possono essere scaricati dal sito https://palazzodellagricoltore.it/photocontest

La mostra è aperta il sabato e la domenica, può essere visitata gratuitamente e senza preventiva comunicazione.

Orari di apertura

marzo: dalle ore 10 alle ore 17

aprile: dalle ore 10 alle ore 18

Modalità di accesso

L’ingresso è consentito alle sole persone in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass). Il Green Pass non è obbligatorio per i soggetti esenti in base a idonea certificazione medica.

Il numero massimo di visitatori consentiti all’interno del Palazzo è di 100 persone per volta.

Palazzo dell’Agricoltore è accessibile alle persone con disabilità.

Informazioni info@palazzodellagricoltore.it