Elezioni, escluse Canova e Roberti. Riammessa Generazione Parma - Video

Il Tar ha appena riammesso nella competizione elettorale la lista Generazione Parma, che sostiene la candidatura a sindaco di Dario Costi. Brutte notizie invece per Roberta Roberti: la sua lista Parma città democratica non potrà proseguire la campagna elettorale. Così ha deciso il Tar dopo il ricorso presentato dall'avvocato Marcello Mendogni contro la ricusazione della lista decisa domenica dalla commissione circondariale. Il Tar respinge anche il ricorso di Parma democratica, la lista che sostiene la candidatura di Michela Canova.

Quindi, in seguito alle sentenze dei giudici amministrativi, questa sarà una campagna elettorale senza candidate sindaco donna, dopo l'esclusione delle liste a sostegno di Michela Canova e Roberta Roberti.