Deddy, da "Amici" al Fidenza Village sound festival

Giovedì 28 luglio Deddy, fra gli artisti italiani maggiormente acclamati di Amici 2020 arriva al Fidenza Village per il “Luci addosso summer tour”. L’evento fidentino sarà un’ulteriore occasione per ascoltare live i brani contenuti negli album “Il Cielo Contromano su Giove”, uscito per Warner Music (che ha debuttato direttamente sul podio della classifica ufficiale album FIMI/ Gfk) e “Il Cielo Contromano” (disco di platino).

L’album contiene i singoli “0 Passi” (certificato doppio platino), “La Prima Estate” (certificato oro) e “Il Cielo Contromano” (certificato platino) e brani dove Deddy collabora con autori del calibro di Giordana Angi, Rocco Hunt, Alessandro La Cava e produttori come Canova, Zef, Katoo e Tom Beaver. I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com