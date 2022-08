E' morto il comico Gino Cogliandro dei Trettrè

È morto, all’età di 72 anni, Gino Cogliandro, attore e cabarettista nato a Napoli, molto popolare negli anni '80 con il trio comico Trettré. A dare la notizia sui propri profili social è il conduttore radiofonico Gianni Simioli: "A me, me pare 'na strunzata - scrive -, ma purtroppo non lo è. E ascolto, a volume altissimo: Beach on the Beach". Trettré sono stati un trio comico napoletano, composto da Gino Cogliandro, Mirko Setaro ed Edoardo Romano, attivo a cavallo degli anni ottanta e novanta, popolare soprattutto per la partecipazione al programma televisivo Drive In.