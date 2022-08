Manuel Piazza: "Farma Crocetta, bilancio positivo" - Video

La Farma Crocetta termina la stagione regolare: bilancio positivo

Manuel Piazza, il giocatore della Farma Crocetta commenta la stagione sportiva della propria squadra di baseball.

“Si è conclusa la stagione agonistica della Farma Crocetta. Il bilancio è sicuramente positivo: infatti analizzando il campionato abbiamo registrato: 9 vittorie e 5 sconfitte nella prima fase e 11 vittorie e 5 sconfitte nella seconda. E’ stato un campionato abbastanza equilibrato. Siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto in off-season che ha dato i frutti nella stagione regolare. Vedremo se potremo dire la nostra durante la Coppa Italia al via il prossimo weekend. Abbiamo dimostrato di essere squadra e di essere uniti. Inoltre, nonostante sia un nostro rivale storico, sono particolarmente contento che il Sala Baganza si sia salvato” queste le prime parole di Piazza che aggiunge: “La situazione di baseball nel nostro paese sembra sia migliorata nell’ultimo biennio: in particolare quest’anno le squadre che militano nella massima serie hanno espresso un gioco migliore, a standard più elevati, conseguentemente il livello si è alzato. Nonostante le risorse economiche siano cronicamente scarse, si assiste a un crescente numero di giovani italiani di valore che calcano i diamanti più importanti d’Italia. Viviamo a Parma che è una città con una solida tradizione in questa disciplina sportiva sia a livello nazionale che europeo”. Manuel conclude così: “A venticinque anni dopo una vita alla Crocetta, credo che terminerò qui la mia carriera sportiva. Sono soddisfatto del mio rendimento annuale: 39 valide, 358 media battuta, 11 basi rubate ed un paio di giocate difensive. Ora attendiamo la Coppa Italia per toglierci qualche soddisfazione in più e vedere fin dove arriveremo”.