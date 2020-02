Addio alla leggenda del Parma Ivo Cocconi, uno dei giocatori crociati più longevi e presenti

E' morto Ivo Cocconi, aveva 90 anni, leggenda del calcio parmigiano: con 308 presenze è uno dei giocatori più longevi e presenti con la maglia crociata. E' stato anche presidente dell'associazione Ex Gialloblù. Difensore elegante e arcigno: era un trascinatore, infatti per 9 stagioni dal '53 al '62 è stato capitano del Parma. Per l'attività dei genitori (e la sua) in via Garibaldi (prima a San Prospero) era soprannominato il "capitano panettiere". Primi calci nel Rapid, poi subito nelle giovanili del Parma. Debuttò in prima squadra nel 1950, tre anni dopo divenne capitano e lo rimase sino al 1962. Una carriera impreziosita dal gol (l'unico) segnato nel '54, in casa con la Sambenedettese, decisivo per il successo per 2-1. Proprio alla fine di quella stagione arrivò la promozione in serie B. Era un Parma leggendario con Fabbri, Vykpalek e Korostelev, Taucar, Bordignon, Guidazzi, Schiavon e Menozzi.

