"GrigioPiombo": il Lenz per Pier Paolo Pasolini

Dal 2 al 5 novembre alla Galleria San Ludovico di Parma, Maria Federica Maestri e Francesco Pititto curano la nuova creazione installativa, performativa, musicale e visuale GRIGIO PIOMBO per Pier Paolo Pasolini, con live electronics di Andrea Azzali e interprete Valentina Barbarini. La creazione è progettata per una duplice possibilità di fruizione: performance e installazione video. Dispositivo concettuale fondante dell’opera sono le visioni di Pier Paolo Pasolini, che svolgono una funzione propulsiva per esplorazioni poetiche imperniate sulla critica al potere e alla violenza nelle sue diverse forme ed espressioni.

GRIGIO PIOMBO è una riedizione installativa, musicale, visuale e performativa AENEIS IN ITALIA, opera di Lenz del 2012 ispirata all’epos virgiliano, che rilegge le vicende dell’Eneide in chiave metastorica.





In collaborazione con Associazione Segnali di Vita _ Il Rumore del Lutto