Piccolo Teatro: arriva “Le Nid”

“Questa è la storia di un nido.. di un nido grande.. di un nido caldo. Questa è la storia di un nido.. e di qualcuno che c’è e di qualcuno che arriva...”.

Al Piccolo Teatro (domenica 16 gennaio) arriva la compagnia Progetto G.G. con “Le nid” (Il Nido), uno spettacolo da non perdere con le bravissime Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti. L’evento fa parte della stagione 2021-22 di Teatro L’Attesa, Comune di Sant’Ilario d’Enza e associazione 5T Reggio Emilia.

All’inizio c’è una casa bianca, posto stabile e sicuro, radice e luogo di sicurezze. Chi la abita conosce la tranquillità del rituale che si ripete, del “nulla di storto può accadere”. Ma un giorno nella casa arriva chi non si aspetta, arriva un “altro”, fuori dagli schemi, che destabilizza, che toglie certezze, ma che è anche novità e magia. Perché il nuovo arrivato porta con sé un dono: uno strano uovo. Da custodire, da curare, da proteggere, da aspettare. Insieme.

Il tempo passa, scandito dalle stagioni. L’incontro tra due mondi e modi diversi diventa piano piano occasione di scoperta e di scambio. E nello scambio si può insegnare e anche imparare. Crescere, rinnovarsi e stupirsi, della vita nuova e magica che arriva.

La storia prende vita oltre le parole, nel linguaggio universale del corpo, della musica e della danza. Musiche originali evocano giorni che passano, ninne nanne che addormentano, pericoli che arrivano, gusci che si rompono, meraviglie che stupiscono. L’azione scenica è costruita attorno allo stupore: del diverso, dell’attesa, del cambiamento. A qualcosa che sta per accadere.

In uno spazio completamente bianco, si racconta dell’arrivo dell’altro, del “diverso da me”, di una nascita e di un accudire, dell’attesa e della sorpresa, di uno strano uovo che si schiude. E poco importa se dall’uovo non uscirà un delicato e piccolo uccellino, ma un drago sgraziato e grandissimo dagli occhi oro. L’inatteso non farà paura: insegnerà a crescere, a cambiare a prepararsi al mondo nuovo.

La ricerca realizzata con i bambini ha portato a svuotare lo spazio e a renderlo bianco, ad affidarsi alle musiche minimali di Pier Giorgio Storti, agli essenziali elementi scenici creati da Donatello Galloni e a un drago veramente magico costruito dalle sapienti mani di Ilaria Comisso.

Domenica 16 gennaio

Piccolo Teatro in Piazza, ore 16.30

Le Nid (Il Nido) di e con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti

Ingresso: 5 Euro (biglietto unico)

Prenotazioni: 328/6019875. Prevendita: Tabaccheria Merlini in piazza Repubblica