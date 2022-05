Sorbolo mercoledì incontro con il cardiologo

Continuano gli appuntamenti dei «Mercoledì della salute» nella sala Clivio del centro civico di Sorbolo. Organizzati dall’Avis in collaborazione con il Pacc «Poliambulatorio Città di Collecchio», mercoledì alle 21 sarà la volta di «Ascoltiamo il cuore: a tu per tu con il cardiologo» con il professor Claudio Reverberi.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Sorbolo Mezzani e organizzata in collaborazione con il Centro sociale ricreativo culturale autogestito di Sorbolo. L’ingresso è libero e, a conclusione degli interventi, verrà lasciato ampio spazio alle domande del pubblico. Per informazioni chiamare il numero: 333-6505380.