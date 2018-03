Loro, ecco il Berlusconi visto da Sorrentino Il trailer

I party a bordo piscina, il sesso, una riunione istituzionale, le coppe sportive in bella vista in salotto, una Veronica triste e persino Dudù: ecco le prime immagini di Loro, il nuovo attesissimo film di Paolo Sorrentino che racconta Silvio Berlusconi interpretato da Toni Servillo. «Ma te che cosa ti aspettavi di poter essere l’uomo più ricco del paese, fare il premier e che anche tutti ti amassero alla follia?» gli chiede una voce con accento del nord. «Sì, io mi aspettavo proprio questo» risponde una voce identica a quella dell’ex premier.

Il film, che è dato per scontato abbia il debutto mondiale al festival di Cannes, è una coproduzione Italia-Francia: Indigo Film per l’Italia, Pathè e France 2 Cinèma per la Francia. In Italia il film sarà distribuito da Universal Pictures International Italy per Focus Features, mentre Pathè curerà le vendite internazionali.

Nel cast Riccardo Scamarcio, Chiara Iezzi, Fabrizio Bentivoglio, Elena Sofia Ricci, Roberto Herlitzka, Ricky Memphis, Roberto De Francesco, Dario Cantarelli, Alessia Fabiani.