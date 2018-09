E se Cesare avesse inscenato il suo omicidio? Avrebbe cercato l'immortalità

Immaginate che Giulio Cesare non sia morto nel famoso giorno delle idi di marzo del 44 a. C. Immaginate che abbia inscenato tutto per poter andarsene senza dover rendere conto a nessuno. Dove sarebbe andato? Ai confini del mondo, a cercare il segreto dell'immortalità. Fantasia? Forse no. Leggendo fra le righe degli autori classici che parlano della morte di Cesare ci sono elementi che quadrano con l'idea di una sorta di messinscena. Su questa ipotesi a suo modo affascinante si sofferma Franco Forte, autore di romanzi storici e sceneggiatore (ha firmato, ad esempio, la serie Ris - Delitti imperfetti). Forte ne ha parlato venerdì 21 settembre a Parma, al pubblico della rassegna Mangia come scrivi, rimarcando in particolare che l'ipotesi della finta morte di Cesare non è mai stata confermata ma, soprattutto, non è mai stata smentita dagli accademici. Insomma, non ci sarebbero prove schiaccianti sui due fronti per fare una dichiarazione "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Mangia come scrivi 2018-2019 ha preso il via con la serata "Dall'antica Roma ai Medici", dedicata ai romanzi storici, in un nuovo ristorante: I Du Matt di via San Leonardo. Al tavolo degli ospiti, Franco Forte e Patrizia Debicke van der Noot, ribattezzata "La signora del Cinquecento". Sui tavoli, i piatti dello chef Mariano Chiarelli, i vini della sommelier Maura Gigatti e il dolce Duchessa di Alessandro Battistini. L'appuntamento era in calendario come anteprima di Mangiacinema.

I due scrittori si sono alternati con i racconti legati ai propri romanzi, a tratti con qualche simpatico fuori programma (come il vino servito a sorpresa durante il discorso di Forte, come si vede in questo video). Patrizia Debicke van der Noot, autrice de "L'oro dei Medici" (Tea), si è soffermata sui "retroscena" che hanno portato all'evoluzione delle sue trame e dei suoi personaggi.

Forte, che firma "Cesare il conquistatore" (Mondadori), ha catturato l'attenzione con la vicenda di Cesare.

CESARE VOLEVA ESSERE IMMORTALE: FRA STORIA E ROMANZO. Il romanzo di Franco Forte ipotizza che Caio Giulio Cesare abbia inscenato la sua morte per fuggire altrove e dedicarsi a una delle cose che desiderava di più: la ricerca del segreto dell'immortalità. C'è la finzione del romanzo ma, spiega lui, è convinto che quantomeno il dubbio possa restare... Forte ha colto alcuni indizi nelle opere degli antichi. "Cesare era sempre al corrente delle notizie a Roma e gestiva i giri di spie - spiega -. Tutti sapevano che quel giorno sarebbe stato ucciso tranne lui...? E' striano! Andava in giro con una scorta di soldati alti 1.86 (all'epoca l'altezza media era 1,68). Quattro giorni prima della congiura li licenzia tutti. Per Svetonio la spiegazione è perché era pieno di sé" ma è un indizio per chi vuol credere alla messinscena. "Doveva essere nominato Rex ed erano presenti non più di 40-45 senatori - aggiunge l'autore -. Fra loro c'era Cicerone come osservatore. Cesare viene pugnalato, cade e si copre la testa e poi entrano tre suoi schiavi (altra circostanza strana), prendono il corpo e lo portano a casa sua. Dopo tre giorni chiamano il medico". Viene poi bruciato il corpo ma nessuno vede la testa. "Uno che fa il giallista nota che qualcosa non quadra - è la conclusione di Forte -. Secondo me non è stato ucciso ma ha organizzato un'uscita di scena. Lui non ne poteva più di Roma. Per lui il vero romano conquista nuovi popoli come ha fatto lui. I romani pensavano che gli dei fossero in mezzo agli uomini. Più eri in alto nella scala del potere e più eri vicino agli dei. Penso che Cesare fosse convinto di essere un semidio e che ai confini del mondo ci fosse il segreto dell'immortalità". Magari assieme alla famosa "legione segreta" che si diceva fosse accampata nei dintorni.

INTRIGHI E SANGUE NEL '500. Dopo le presentazioni singole, i due ospiti della rassegna condotta da Gianluigi Negri hanno dialogato sulla Storia, in particolare sul Cinquecento. "E' il secolo che cambia maggiormente l'Europa. Dalla scoperta dell'America alle guerre di religione, alla stampa... cambiano tante cose", sottolinea la van der Noot. Ed ecco che si scoprono tante curiosità. Prendiamo Milano, governata dagli Spagnoli. Un contesto di manzoniana memoria... Oggi abbiamo forze dell'ordine, Scientifica e così via; all'epoca c'erano il "notaio criminale" e rudimenti di rilievi scientifici, che non di rado aiutavano a risolvere i casi. Se una persona veniva uccisa con un dardo o una balestra era vietato toccare il corpo fino all'arrivo del notaio criminale. Lui e i suoi addetti avevano delle corde, sollevavano il cadavere e cercavano di capire da dove era partito il colpo usando delle corde. In caso di colpo mortale nel cranio, la testa veniva "sciolta" fino a ottenere il cranio: dalla forma della fessura si poteva capire quale tipo di arma era stata usata, restringendo il campo delle indagini. A.V.





Il prossimo appuntamento di Mangia come scrivi è venerdì 19 ottobre: "Certe notti (noir). Ospiti: Valerio Varesi, Romano De Marco e Paolo Roversi.