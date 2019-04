Danza e scherma paralimpica si uniscono... a ritmo di musica: video

Nel weekend inaugurale, Fotografia Europea propone al pubblico una performance di due ballerini, incentrata sul rapporto fra persone "normodotate" e "disabili". Clément Haenen di Aterballetto ed Emanuele Lambertini, schermitore paralimpico, propongono uno spettacolo fra danza e musica. In questo video, ecco un "assaggio" in anteprima. La performance artistica dura una ventina di minuti ed è in calendario negli spazi dei Chiostri di San Pietro sabato 13 aprile alle 19, alle 20 e alle 21 e domenica 14 aprile alle 17, alle 18 e alle 19.

Ingresso a pagamento con sconto per chi ha il biglietto di Fotografia Europea; prenotazione obbligatoria sul sito aterballetto.it o chiamando il numero 0522-273011.

La performance "accompagna" la mostra dello spezzino Jacopo Benassi nei Chiostri di San Pietro.

Fotografia Europea 2019: foto e video in anteprima