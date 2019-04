Biscotti da grano tenero e filiera al 100% sostenibile: Barilla lancia “la Carta del Mulino” Video

Barilla lancia “la Carta del Mulino”, un progetto per la produzione di biscotti da grano tenero da una filiera al 100% sostenibile. Il progetto prevede un decalogo per le aziende produttrici di grano: 73 nel 2018, 500 nel 2019 e, in prospettiva, 5mila entro il 2022. Buongrano sarà il primo prodotto Mulino Bianco fatto completamente da filiera sostenibile. Lo spiega Paolo Barilla, vicepresidente del gruppo, nello stabilimento di Castiglione delle Stiviere.