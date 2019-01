Nuova avventura per Norberto De Angelis. L'ennesima nuova avventura per l’ex linebacker della Nazionale italiana di football americano, rimasto paralizzato nel 1992 in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto in Tanzania, dove si trovava per una missione umanitaria, che ora abbraccia la danza sportiva. E' stato tra protagonisti ai campionati assoluti di questa disciplina nella categoria riservate a coppie formate da persone diversamente abili e normodotate. De Angelis si è esibito insieme ad Erika Ferrari, della New DanceClub Asd di Noceto.