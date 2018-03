Endometriosi, la nemica delle ragazze. E l'appello di Ape: "Scuole, chiamateci" Video

Per molte di loro ci sono voluti almeno sette anni per dare un nome alla scomoda inquilina che abita i loro corpi. Anni di diagnosi sbagliate e superficiali, di dolori sminuiti e a volte derisi, di sentirsi definire "pazze" o poco tolleranti al dolore. E invece c'era un nome a raccogliere quelle sofferenze e quella vita "ingabbiata" di una donna su 10, almeno 3 milioni in Italia. Ancora oggi uno degli scogli più grandi alla diagnosi è che molti medici di base e molti ginecologi non la conoscono. E ancora oggi l'unica arma di prevenzione è l'informazione. Lo spiega anche la vicepresidente di Associazione Progetto Endometriosi (Ape) onlus Jessica Fiorini in questa videointervista e oggi una pagina intera di Gazzetta di Parma è dedicata proprio a questa malattia, con tre storie parmigiane molto particolari. Una è quella della moglie del sindaco Pizzarotti, Cinzia Piastri, che ha rotto il suo proverbiale riserbo per lanciare un messaggio alle ragazze.

I prossimi appuntamenti a Parma di Ape onlus e ulteriori informazioni su www.apeonlus.it

Guarda il video.