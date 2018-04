Via delle Fonderie, il pestaggio (con bastoni) in diretta Video

Via delle Fonderie, ore 21.30 di Pasquetta. Il video è stato realizzato in diretta da una lettrice e mostra il pestaggio brutale di un ragazzo straniero. In tre contro uno: armati di bastoni lo colpiscono alla testa e alle gambe. L'uomo tenta di difendersi riparandosi con le mani. Poi si vede il fuggi fuggi: i tre scappano, uno a piedi e due in bicicletta. Il ragazzo rimane invece a terra. Ma - secondo il racconto della testimone - si sarebbe alzato sparendo prima dell'arrivo dei soccorsi allertati dalla ragazza.

Guarda il video.