Insulta un pakistano, una donna si ribella: «Scemo razzista»

E’ diventato virale sui social il video che ritrae la coraggiosa presa di posizione di una signora a difesa di un passeggero pakistano apostrofato poco prima con un insulto razzista da un ragazzo a bordo della Circumvesuviana, la ferrovia locale che collega Napoli con i comuni dell’area vesuviana.

Il ragazzo poi minaccia la donna di essere in procinto di sferrarle un pugno, ma lei risponde: “Come ti vedo alzare le mani ti scasso l’ombrellone in testa”. Lui si alza e se ne va imprecando. La signora, tre fermate dopo si dirige verso l'uscita dove sta sostando il ragazzo. A questo punto, un altro ragazzo, chiaramente uno straniero, si alza e la scorta alla porta per assicurarsi che non fosse aggredita. La signora scende e lui torna a sedersi.

Il video, che da ieri ha collezionato migliaia di visualizzazioni, ha portato il presidente dell’Eav, l’ente che gestisce la Circumvesuviana, Umberto De Gregorio, a lanciare un appello in rete per dare un nome alla signora e poterla rintracciare in modo da premiarla. Appello raccolto: la signora Maria Rosaria interverrà in diretta Facebook martedì prossimo con lo stesso De Gregorio.