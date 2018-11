Bill Gates presenta il wc del futuro: non servono acqua e fogne Video

Nuova impresa in chiave filantropica di Bill Gates, il co-fondatore di Microsoft. All’Expo di Pechino, in Cina, ha presentato una toilette reinventata con tecnologie che possono venire in soccorso alle popolazioni più disagiate del pianeta e salvare vite umane da infezioni. Il bagno futuristico non ha bisogno di acqua e fognature e utilizza la chimica per trasformare i rifiuti umani in fertilizzanti. L'ex amministratore delegato di Redmond ha spiegato che queste tecnologie rappresentano i progressi più significativi in termini di servizi igienico-sanitari in quasi 200 anni.

Secondo la Fondazione Bill e Melinda Gates le scarse condizioni igienico-sanitarie uccidono mezzo milione di bambini di età inferiore ai 5 anni e costano al mondo oltre 200 miliardi di dollari l’anno per assistenza sanitaria e perdita di reddito. La fondazione ha speso oltre 200 milioni dal 2011 per stimolare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie sanitarie sicure. Secondo dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, 2,3 miliardi di persone in tutto il mondo non hanno ancora accesso alle strutture igienico-sanitarie. Mentre l’Unicef stima che 480.000 bambini sotto i 5 anni muoiano ogni anno di diarrea, spesso causati da cibo contaminato dalle acque reflue o acqua potabile.