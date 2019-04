Lite furiosa tra Adani e Allegri: "Zitto lo dici a tuo fratello"

Lite in diretta tra il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri e l’opinionista Sky Daniele Adani nel post partita del derby d’Italia. L’allenatore bianconero si innervosisce quando la discussione si concentra sull'analisi tattica. «Siete tutti teorici - sbotta Allegri - Adani sei il primo che legge i libri e di calcio non sai niente. Non hai mai fatto l’allenatore, sei lì dietro e non sai cosa succede. Ora stai zitto, parlo io che sono l’allenatore che ha vinto sei scudetti». Adani replica innervosito: «No fermo fermo, stai zitto lo dici a tuo fratello». La discussione si accende, i toni si alzano, vola anche qualche parolaccia «non rompere i cogl...», fino a quando Allegri abbandona il microfono e lascia il collegamento.