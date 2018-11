D'Aversa elogia il Parma: "Abbiamo giocato una grandissima partita, anche sul piano propositivo"

Parma ancora una volta "corsaro", Roberto D’Aversa è orgoglioso del risultato e della prova dei suoi, anche se avrebbe preferito festeggiare almeno un gol in più, date le tante occasioni create nelle ripartenze. «Abbiamo giocato una grandissima partita, non solo dal punto di vista difensivo, ma anche da quello propositivo - spiega l’allenatore del Parma -. Siamo stati bravi a sfruttare con le verticalizzazioni la velocità di Gervinho e Biabiany, partendo da dietro: l’unico difetto è stato concretizzare poco la mole di occasioni create, grazie anche alla bravura di Sirugu».

Un neo che non intacca la grande prova dei crociati, con Gervinho e Inglese in grande evidenza, anche se D’Aversa preferisce accendere i riflettori su «Scozzarella, o il giovane Bastoni, che hanno giocato una grandissima partita: i nostri due attaccanti sono due giocatori di qualità superiore, che possono alzare la caratura della squadra, ma è tutto conseguenza dell’atteggiamento di squadra».

Mazzarri è deluso per l’occasione persa di cambiare passo al campionato del Torino. «Questa squadra forse ha bisogno di vedere il pericolo più diretto, non siamo ancora maturi. Avevo avvisato che senza continuità avremmo rischiato contro il Parma - spiega l’allenatore dei granata -. Probabilmente non sono stato bravo a farlo capire, anche se al riposo la partita era riaperta: ma se non abbiamo la giusta tensione, la giusta applicazione, non si corregge più».

Tre punti persi per il Torino, nati da un gol «regalato» agli avversari, con riferimento allo scontro tra Izzo e N'Koulou, in occasione dell’1-0 di Gervinho: «Inizia a darmi fastidio regalare un gol, come con il Napoli e in altre occasioni. Bisogna naturalmente fare i complimenti al Parma, assatanato su ogni pallone, i gialloblu ci hanno sovrastato dal punto di vista fisico. Non siamo stati bravi a cambiare marcia, anzi forse abbiamo giocato ancora peggio dal punto di vista del gioco. Una brutta partita, una brutta giornata».