Scozzarella commenta la vittoria del Parma sul Torino: "Il nostro obiettivo non cambia"

Per Matteo Scozzarella la prima partita da titolare in serie A si è conclusa con una vittoria.

Emozioni che il centrocampista del Parma Calcio, nella mixed zone dello stadio Olimpico-Grande Torino, ha raccontato così:

"L’impresa che abbiamo compiuto oggi è la cosa più importante. È stata una bella vittoria, che ci voleva e che desideravamo, perchè venivamo da un periodo un po’ più opaco rispetto al nostro inizio campionato. È un successo che ci fa stare un po’ più sereni, che ci serve per non perdere tutte le sicurezze che avevamo raggiunto nel primo mese e mezzo di Serie A. Naturalmente mi fa piacere che la mia prima gara in A da titolare sia andata in questo modo. Abbiamo fatto una buona partita. Siamo una squadra a cui piace giocare insieme. Poi, è normale che il Parma possa avere dei momenti di difficoltà, come è capitato oggi nel secondo tempo. Tutti i ragazzi che giocano, però, sanno quello che devono fare e penso che lo facciamo sempre bene. Con diciassette punti dopo dodici giornate si va verso una salvezza, che è il nostro obiettivo, un po’ più tranquilla. Il nostro traguardo non deve cambiare. Questa posizione deve soltanto continuare a darci più sicurezza nei nostri mezzi e più serenità per proseguire il nostro campionato".