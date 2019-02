D'Aversa commenta la sconfitta con il Napoli: "Dobbiamo sentirci tutti responsabili e lavorare per migliorare"

Mister Roberto D'Aversa ha commentato la sconfitta del Parma al Tardini contro il Napoli: "Non siamo partiti benissimo, nonostante sapessimo che avevamo di fronte una delle squadre migliori del campionato - ha detto -. In occasione dei gol avremmo potuto fare meglio. Nella ripresa i ragazzi sono usciti con un atteggiamento diverso, c’è stato un episodio che avrebbe potuto riaprire la partita ma che non è stato dalla nostra parte". "Ci deve servire da lezione, sabato ci attende uno scontro diretto per il nostro obiettivo". "Gervinho e Inglese sono giocatori importanti, chiaro che quando le prestazioni non sono di livello ne risente tutta la squadra; credo che Gervinho abbia fatto una buona gara stasera e dare un turno di riposo anche a Inglese gli farebbe bene però non possiamo come ho detto in settimana non possiamo stare a pensare al singolo: tutti quanti, me per primo, possiamo fare qualcosa in più per fare quello che abbiamo fatto in passato. Dobbiamo sentirci tutti responsabili e tutti dobbiamo migliorare".